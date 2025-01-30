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ترامب: الولايات المتحدة عازمة على فرض رسوم جمركية على الواردات من المكسيك وكندا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة عازمة على فرض رسوم جمركية تبلغ 25 بالمئة على الواردات من المكسيك وكندا، مكررا تحذيره للبلدين اللذين يعتبران من أكبر شركاء واشنطن التجاريين.