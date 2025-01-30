إيطاليا تحظر تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني ديب سيك

أعلنت هيئة حماية البيانات الإيطالية الخميس، أنها حظرت نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني ديب سيك بسبب نقص المعلومات حول البيانات الشخصية التي يجمعها.



وأوضحت الهيئة المعروفة باسم جيرانتي في مذكرة على موقعها على الإنترنت، أن القرار دخل حيز التنفيذ على الفور.



وكانت الهيئة ذكرت يوم الثلاثاء أنها تسعى للحصول على معلومات من شركة ديب سيك.