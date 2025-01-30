غوتيريش يطالب بإجلاء 2500 طفل من غزة فورا لأسباب طبية

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، بإجلاء 2500 طفل من قطاع غزة على الفور لتلقي العلاج الطبي مع ضمانات لقدرتهم على العودة إلى عائلاتهم ومناطقهم.