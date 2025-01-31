أكسيوس: تحذير لمكاتب الكونغرس الأميركي بعدم استخدام تطبيق ديب سيك

ذكر موقع أكسيوس الإخباري الخميس أن مكاتب الكونجرس الأميركي تلقت تحذيرات بعدم استخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني ديب سيك، مشيرا إلى أن ذلك جاء في إشعار إلى المكاتب أرسله كبير المسؤولين الإداريين في مجلس النواب.



ونقل أكسيوس عن الإشعار "في هذا الوقت، يخضع ديب سيك للمراجعة من قبل كبير المسؤولين الإداريين في مجلس النواب الأميركي وهو غير مصرح به حاليا للاستخدام الرسمي في مجلس النواب".

