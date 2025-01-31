إخماد حريق في مصفاة نفط في جنوب روسيا

أُخمد حريق كان قد اندلع في مصفاة نفط، في جنوب روسيا، بعد هجوم أوكرانيّ بطائرات مسيرة، وفق ما أعلن حاكم منطقة فولغوغراد.



وذكر أندريه بوشاروف، في بيان، على تطبيق تيليغرام، أنّ الدفاعات الجوية الروسية صدّت هجومًا على المنطقة، بثماني طائرات مسيرة.



وقال: "اندلع حريق في موقع مصفاة النفط، نتيجة سقوط حطام إحدى الطائرات المسيرة، وأُخمد على الفور، ونُقل عامل في المصفاة إلى المستشفى بعد إصابته."



وأوضح رئيس مركز مكافحة المعلومات المضللة في أوكرانيا أندريه كوفالينكو، على تيليغرام، إلى أنّ مصفاة النفط، التي وصفها بأنّها واحدة من أكبر المصافي في روسيا، تعرّضت للقصف.



وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أنّها أسقطت 49 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، من بينها 25 في منطقة روستوف جنوبا وثماني مسيرات في فولغوغراد.



وأضافت أنها رصدت أيضا طائرات مسيرة في خمس مناطق ودمرتها.