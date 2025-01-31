المجلس العسكريّ الحاكم في بورما يمدّد حال الطوارئ

مدّد المجلس العسكريّ الحاكم، في بورما، حال الطوارئ، التي كان من المفترض أن تنتهي في منتصف الليل الماضي، لستة أشهر إضافية.



وهذا يرجئ مرة جديدة الانتخابات، التي وعد بتنظيمها منذ انقلاب الأول من شباط 2021، على ما أفاد الجهاز الإعلاميّ التابع له.



وأورد الجهاز أنّ مجلس الدفاع برئاسة قائد المجلس العسكريّ مين أونغ هلاينغ اتخذ هذا القرار "بإجماع" أعضائه في ظل ظروف صعبة للجيش الذي تراجع في المعارك الجارية مع القوات الإثنية والمؤيدة للديموقراطية في عدة مناطق.