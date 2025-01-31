أسماء ثلاث رهائن ستطلقهم حماس السبت

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكريّ لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، أسماء ثلاث رهائن ستطلقهم، السبت، في أحدث دفعة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.



وقال المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إنّ الرهائن هم عوفر كالدرون وكيث شمونسل سيجال وياردن بيباس.