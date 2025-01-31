كوريا الجنوبية تطلب من "ديب سيك" توضيحات بشأن معالجتها البيانات الشخصية

أعلنت الهيئة التنظيمية الكورية الجنوبية المسؤولة عن حماية البيانات الشخصية الجمعة، أنها تريد طلب توضيحات من شركة "ديب سيك" الصينية الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي بشأن طريقة معالجتها المعلومات المقدمة من المستخدمين.



وقال مسؤول في لجنة حماية المعلومات الشخصية في كوريا الجنوبية لوكالة فرانس برس: "نعتزم تقديم طلب كتابي الجمعة للحصول على معلومات تتعلق بكيفية معالجة ديب سيك للبيانات الشخصية"، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.