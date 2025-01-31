اصطدام حافلة بسيارة في جنوب العراق

قضى ما لا يقلّ عن سبعة أشخاص بينهم طفلة وأُصيب 42 آخرون بعد اصطدام حافلة ركّاب بسيّارة في جنوب العراق وسقوط الحافلة في مجرى مائي، على ما أفاد مسؤولون وكالة فرانس برس.



ووقع الاصطدام عند مدخل قضاء الشامية في جنوب العراق، على طريق يربط مدينة الديوانية في مدينة النجف المقدّسة.



وقال مدير قسم العلاقات الإعلامية في هيئة صحة الديوانية عامر الكناني لوكالة فرانس برس "توفي سبعة أشخاص هم أربعة رجال وامرأتان وطفلة، وأُصيب 42 بينهم اثنان حالتهما حرجة".

وأشار إلى أن القتلى كانوا من ركاب السيارة والحافلة.



وأوضح مصدر إغاثي لفرانس برس أن الحادث حصل بعدما "فوجئ سائق الحافلة بتحول الطريق إلى اتجاه واحد، ما أدى إلى التصادم وانقلاب الحافلة وسقوطها في" مجرى مائي.



واوضح أن القتلى والجرحى جميعهم عراقيون كانوا متّجهين إلى مدينة النجف المقدّسة لزيارتها.



وأكّد مصدر في شرطة الديوانية الحصيلة، مشيرا إلى أن ركاب الحافلة يتحدرون من محافظة البصرة بجنوب البلاد.

