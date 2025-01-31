الأونروا: أي وقف قسري لعملنا في غزة من شأنه أن يعرض وقف إطلاق النار للخطر

أكّدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنّ أي وقف قسري لعملها في غزة من شأنه أن يعرض وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" للخطر.



كما أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عن "قلقها الشديد"، إزاء تطبيق إسرائيل لقانون يحظر أي اتصال بين مسؤوليها ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).



وقالت الدول الثلاث، في بيان مشترك نشرته الحكومة البريطانية "نحث حكومة إسرائيل على العمل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، لضمان استمرار العمليات".