غوتيريش طالب بإجلاء 2500 طفل من قطاع غزة للعلاج

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإجلاء 2500 طفل من قطاع غزة على الفور لتلقي العلاج الطبيّ.



وكتب عبر منصة "إكس" : "يجب إجلاء 2500 طفل على الفور (من قطاع غزة للعلاج) مع ضمان قدرتهم على العودة إلى عائلاتهم ومجتمعاتهم".



وذكر أنه تأثر بشهادات أطباء عملوا في قطاع غزة.

وأشاد بـ"جهودهم وتضحياتهم الكبيرة".