الجيش الأوكرانيّ استهدف موقع قيادة للجيش الروسيّ

استهدف الجيش الأوكرانيّ بالصواريخ والمدفعية موقع قيادة للجيش الروسيّ، في منطقة كورسك، في إطار جهوده لتعطيل عمليات القوات الروسية والخدمات اللوجستية.



وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية على تطبيق تيليغرام "نتيجة للضربة المنسقة والدقيقة، تم تدمير مركز القيادة والسيطرة للعدو".