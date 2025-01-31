مسؤول في واتساب: شركة باراجون الإسرائيلية لبرامج التجسس استهدفت عشرات المستخدمين

اعلن مسؤول في واتساب إن شركة باراجون الإسرائيلية لبرامج التجسس استهدفت عشرات المستخدمين من بينهم صحفيون وأعضاء بالمجتمع المدني.



وأضاف المسؤول اليوم الجمعة أن واتساب، التابعة لشركة ميتا، أرسلت خطابا إلى باراجون بعد عملية الاختراق تطلب منها الكف عن ذلك. وقالت شركة واتساب في بيان إنها "ستواصل الدفاع عن القدرة على التواصل بخصوصية".



وأحجمت باراجون عن التعليق.



وقال المسؤول في واتساب لرويترز إن الشركة رصدت محاولة اختراق استهدفت نحو 90 مستخدما لمنصتها.



وأحجم المسؤول عن تحديد هوية المستهدفين أو مكانهم، وقال فقط إن الأهداف شملت عددا غير محدد من شخصيات المجتمع المدني والإعلام. وأضاف أن واتساب "عرقلت" منذ ذلك الحين محاولة التسلل.



وامتنع المسؤول عن مناقشة كيفية تأكد واتساب من أن باراجون هي المسؤولة عن عملية الاختراق. وقال إنه تم إبلاغ أجهزة إنفاذ القانون و"شركاء القطاع" بعملية الاختراق، لكنه لم يخض في تفاصيل.