السلطات السورية تعلن توقيف المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب القريب من الأسد

أعلنت قوات الأمن السورية الجمعة توقيف عاطف نجيب، قريب الرئيس المخلوع بشار الأسد والذي تولى سابقا رئاسة فرع الأمن السياسي في محافظة درعا (جنوب) حيث اندلعت شرارة الاحتجاجات عام 2011.



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مدير مديرية الأمن العام في اللاذقية مصطفى كنيفاتي قوله "في عملية نوعية، تمكنت مديرية الأمن العام في محافظة اللاذقية غرب... من إلقاء القبض على العميد عاطف نجيب، والذي شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا".