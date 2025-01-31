بعثة المساعدة التابعة للاتحاد الأوروبي تمركزت عند معبر رفح بين مصر وغزة

نشر الاتحاد الأوروبي الجمعة بعثته للمساعدة عند معبر رفح بين مصر وقطاع غزة، وفق ما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس.



وكتبت كالاس على منصة إكس أنّ هذه البعثة المدنية "ستدعم الطاقم الحدودي الفلسطيني وستتيح نقل أفراد خارج غزة، بينهم من يحتاجون إلى عناية طبية".