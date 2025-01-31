فرنسا تلغي "بشكل أحادي" الرحلة الوحيدة بين طهران وباريس

أعلنت وزيرة الطرق الإيرانية التي تعنى وزارتها أيضا بشؤون الطيران المدني أنّ فرنسا ألغت "بشكل أحادي" رحلة جوّية كانت مقررة الجمعة بين طهران وباريس، وهي الرحلة المباشرة الوحيدة بين الجمعهورية الإسلامية وعاصمة أوروبية.



وفي تشرين الأول، فرض الاتحاد الأوروبي الذي يتّهم إيران بتزويد روسيا بصواريخ ومسيّرات في إطار غزوها لأوكرانيا، عقوبات جديدة على طهران قضت خصوصا بإدراجه في القائمة السوداء شركة الطيران العامة "إيران اير" التي كانت الوحيدة التي تسيّر رحلات إلى وجهات أوروبية.



وندّدت طهران التي تنفي الاتهامات الموجّهة إليها بـ"عمل عدائي".

