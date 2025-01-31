"غزة" تحلّق في إيران وسوخوي - 35 قادمة إليها من روسيا

روبيو يحذر من خطر إغلاق الصين قناة بنما خلال أي صراع

روبيو يحذر من خطر إغلاق الصين قناة بنما خلال أي صراع

العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت في واشنطن