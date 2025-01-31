الرئيس المصري: نهنئ أحمد الشرع لتوليه رئاسة سوريا خلال المرحلة الانتقالية ونتمنى له النجاح

هنأ ‏الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أحمد الشرع لتوليه رئاسة سوريا خلال المرحلة الانتقالية. وقال أنه يتمنى للشرع النجاح في تحقيق تطلعات الشعب السوري.



وكتب السيسي على حسابه بموقع فيسبوك: "أتوجه بالتهنئة للسيد أحمد الشرع لتوليه منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية خلال المرحلة الإنتقالية، وتمنياتي له بالنجاح في تحقيق تطلعات الشعب السوري نحو مزيد من التقدم".