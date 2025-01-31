الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

التطبيع وملفات أخرى.. وزير الخارجية الأميركي يتحدث عن "خبر سار" بالشرق الأوسط

أخبار دولية
2025-01-31 | 15:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
التطبيع وملفات أخرى.. وزير الخارجية الأميركي يتحدث عن &quot;خبر سار&quot; بالشرق الأوسط
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
التطبيع وملفات أخرى.. وزير الخارجية الأميركي يتحدث عن "خبر سار" بالشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في مقابلة صحافية أن "الخبر السار في الشرق الأوسط هو أنه لدينا في لبنان حكومة نأمل أن تصبح أكثر قوة من حزب الله، وهناك وقف لإطلاق النار تم تمديده هناك والذي سيؤدي في النهاية إلى ذلك. في سوريا، استولت مجموعة على السلطة".

 وأضاف روبيو "هؤلاء ليسوا بالضرورة أشخاصاً يمكن أن يجتازوا فحص الخلفية من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، في حد ذاته. ولكن إذا كانت هناك فرصة في سوريا لإنشاء مكان أكثر استقراراً مما كان لدينا تاريخياً، وخاصة في عهد الأسد، حيث كانت إيران وروسيا تهيمنان وحيث كان تنظيم الدولة الإسلامية يعمل بحصانة، فنحن بحاجة إلى متابعة هذه الفرصة ومعرفة إلى أين يقود ذلك". 

ويتوقع المسؤول الأميركي أنه "إذا كانت المنطقة مستقرة في سوريا ولبنان، حيث لم يعد حزب الله قادرا على القيام بالأشياء التي يقوم بها نيابة عن إيران، وإيران الضعيفة التي فقدت الآن كل هؤلاء الوكلاء، فإن هذا يفتح الباب الآن لأشياء مثل الاتفاق بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، والذي من شأنه أن يغير ديناميكية المنطقة، ثم في نهاية المطاف ليس من السهل ولكن من الأسهل حل بعض هذه التحديات التي نواجهها مع القضية الفلسطينية وخاصة قضية غزة".

وختم روبيو بالقول "لذا هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به هناك. لا شيء من هذا مؤكد. كل هذا صعب. ولكن هناك فرص حقيقية لم نكن لنتخيلها قبل 90 يوماً."
 

أخبار لبنان

أخبار دولية

وملفات

أخرى..

الخارجية

الأميركي

يتحدث

"خبر

سار"

بالشرق

الأوسط

LBCI التالي
القيادة الوسطى الأميركية تعلن قتل جهادي في تنظيم حراس الدين بضربة جوية في سوريا
السفارة الأوكرانية: زيلينسكي اتصل بالرئيس عون مهنئًا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2025-01-19

وزير الخارجية العراقي لـ"الشرق الأوسط": حل الفصائل شأن داخلي

LBCI
صحف اليوم
2024-11-10

وزير الخارجية اليمني لـ"الشرق الأوسط": توافق عربي ــ إسلامي على وقف العدوان الإسرائيلي

LBCI
أخبار دولية
2025-01-28

وزير خارجية بريطانيا بحث مع نظيره الأميركي الوضع في الشرق الأوسط وحرب أوكرانيا

LBCI
صحف اليوم
2024-11-20

برّي لـ"الشرق الأوسط": ضمانات الموقف الإسرائيليّ هي على عاتق الأميركيين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:08

اللجنة الدولية للصليب الأحمر: نقل 3 رهائن من غزة إلى إسرائيل و175 معتقلا فلسطينياً إلى غزة والضفة الغربية

LBCI
أخبار دولية
07:49

الدفعة الرابعة من صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل استكملت... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
07:48

إسرائيل تطالب الوسطاء بـ"معلومات" عن عائلة بيباس بعد إفراج حماس عن الأب السبت

LBCI
أخبار دولية
07:29

اجتماع السداسية العربية التشاوري: التأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-11-03

سلسلة غارات اسرائيلية على مدينة بعلبك ودورس

LBCI
حال الطقس
2024-11-26

أمطار متفرقة وثلوج... إليكم تفاصيل الطقس البارد!

LBCI
أخبار دولية
07:29

اجتماع السداسية العربية التشاوري: التأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم...

LBCI
فنّ
2024-11-15

ورد الخال تنتقد هؤلاء: شي مقيت ومميت درجة التخلف

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:49

الدفعة الرابعة من صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل استكملت... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
07:29

اجتماع السداسية العربية التشاوري: التأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم...

LBCI
أخبار لبنان
05:51

إطلاق عملية توزيع بطاقة المزارع في محافظة الجنوب من مدينة صور

LBCI
أخبار دولية
02:43

تفاصيل عملية التبادل الرابعة للأسرى بين حماس واسرائيل...

LBCI
أخبار دولية
00:57

ترامب: رئيس وزراء اليابان يزور أميركا خلال أيام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

عين الفاتيكان على سوريا والبابا لمسيحييها: المليار و٤٠٠ مليون مسيحي في العالم معكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

مراكز الفصائل الفلسطينية خارج المخيمات... بيد الجيش اللبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

كاميرا الـLBCI وجها لوجه مع القناص الاسرائيلي ...وأرض حولا تفلح وتزرع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

وقف النار بين الخروقات والإدعاءات الإسرائيلية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
15:28

التطبيع وملفات أخرى.. وزير الخارجية الأميركي يتحدث عن "خبر سار" بالشرق الأوسط

LBCI
خبر عاجل
11:08

مصادر اجتماع الثنائي امل-حزب الله بالرئيس المكلف بعد ظهر الجمعة تؤكد للـ LBCI ان الاجواء كانت ايجابية وان الثنائي ملتزم بالتفاهم مع الرئيس المكلف على اسماء تتوافق مع المعايير التي وضعها بما يخص عدم توزير وجوه حزبية و أن تكون حكومة كفاءات مختصة

LBCI
حال الطقس
02:09

منخفض جوي عالي الفعالية الأسبوع المقبل... والثلوج الى ما دون الـ1000 م

LBCI
آخر الأخبار
17:34

نيويورك تايمز عن مسؤول: إدارة ترمب تدرس إرسال 24 ألف بندقية لإسرائيل احتجزت بأمر من وزير الخارجية السابق

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 1-2-2025

LBCI
صحف اليوم
23:56

مصادر مواكبة لعملية التأليف لـ"الجمهورية": الرئيس المكلّف متمسك بالمبادئ الأربعة التي أعلنها

LBCI
أخبار دولية
09:31

مسؤول في واتساب: شركة باراجون الإسرائيلية لبرامج التجسس استهدفت عشرات المستخدمين

LBCI
أخبار لبنان
15:24

كنعان للـLBCI : الكرة في ملعب رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف للخروج من "الدويخة"...اما الحل للودائع فهو بالتدقيق

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More