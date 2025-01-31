ترامب: "حتما" سأفرض رسوما جمركية على الاتحاد الأوروبي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنه سيفرض "حتما" رسوما جمركية على الاتحاد الأوروبي في المستقبل، مع استعداده لفرض رسوم على الصين والمكسيك وكندا.



وقال ترامب لصحافيين في المكتب البيضوي "هل سأفرض رسوما جمركية على الاتحاد الأوروبي؟ تريد الإجابة الصادقة أم أعطيك إجابة سياسية؟ حتما. لقد عاملَنا الاتحاد الأوروبي بشكل فظيع للغاية".

