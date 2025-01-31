القضاء الإيطالي يرفض المصادقة على احتجاز مهاجرين في ألبانيا

رفض قضاة إيطاليون الجمعة المصادقة على احتجاز مجموعة من المهاجرين في مراكز تديرها الحكومة الإيطالية في ألبانيا، في انتكاسة جديدة لرئيسة الوزراء اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني، بحسب ما أفاد مصدر حكومي.



وقال المصدر لوكالة فرانس برس إنّ محكمة الاستئناف في روما أحالت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية التي تدرس أساسا قضايا قانونية أحالتها عليها محاكم إيطالية خلال محاولات سابقة لإرسال مهاجرين إلى ألبانيا.

