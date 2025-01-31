ترامب: الصين وكندا والمكسيك لا يمكنها "فعل أي شيء" لتجنّب الرسوم الجمركية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن الصين وكندا والمكسيك لا يمكنها "فعل أي شيء" لتجنّب الرسوم الجمركية التي ستفرضها واشنطن اعتبارا من السبت.



وقال ترامب خلال اجتماع مع صحافيين في المكتب البيضوي بالبيت الأبيض "في نهاية المطاف سنفرض رسوما على أشباه الموصلات، وعلى النفط والغاز والصلب". وأضاف أن بعض هذه الرسوم قد يدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من 18 شباط/فبراير.

