واشنطن تشدد العقوبات على كوبا

شددت الولايات المتحدة عقوباتها على كوبا وهي سياسة بدأت فور عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وفرضت خصوصا قيودا على بعض المعاملات المالية.



وفي بيان، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الجمعة أن الولايات المتحدة ستعيد وضع لائحة بالكيانات الكوبية الخاضعة لعقوبات مالية أميركية.



وقال روبيو إن جميع الكيانات المتورطة سابقا سيعاد إدراجها بالإضافة إلى شركة أوربت لمعالجة تحويل الأموال والتي تشتبه واشنطن في أنها مرتبطة بالجيش الكوبي.



وأوضح روبيو أن الهدف هو "ان تُحرَم من الموارد فروع النظام الكوبي التي تقمع الشعب الكوبي وتراقبه مباشرة بينما تسيطر على قطاعات واسعة من اقتصاد البلاد".