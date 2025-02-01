ترامب: رئيس وزراء اليابان يزور أميركا خلال أيام

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا سيزوره هذا الأسبوع في البيت الأبيض وأنه يتطلع إلى ذلك.وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي أمس الجمعة: "إنهم يأتون للتحدث معي وأنا أتطلع إلى ذلك".ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع في السابع من شباط. وذكرت صحيفة أساهي يوم الخميس أن الزعيمين سيناقشان تعزيز التعاون في مجالات الأمن والاقتصاد.