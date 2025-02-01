مبعوث ترامب يعلن بعد لقائه مادورو أن فنزويلا أفرجت عن ستة أميركيين

أطلِق الجمعة، ستة أميركيين كانوا مسجونين في فنزويلا وعادوا إلى الولايات المتحدة مع مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد اجتماعه الاستثنائي مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي دعا إلى "بداية جديدة" في العلاقات بين كراكاس وواشنطن.وكتب المبعوث الأميركي ريتشارد غرينيل على منصة إكس: "نحن نعود إلى الديار مع هؤلاء المواطنين الأميركيين الستة"، ونشر صورة لنفسه على متن طائرته محاطا بستة رجال لم يتم تحديد هوياتهم.وكان المبعوث الخاص لترامب، مسؤولا عن مطالبة كراكاس بقبول العودة "غير المشروطة" للفنزويليين المطرودين من الولايات المتحدة والحصول على إطلاق "الرهائن" الأميركيين المحتجزين في فنزويلا.وكتب الرئيس الأميركي على شبكات التواصل الاجتماعي: "لقد أبلغت للتو بأننا نعيد ستة رهائن من فنزويلا، عمل رائع!".