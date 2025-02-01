زلزال بقوة 5.7 درجات يهز الإكوادور

ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالا بلغت شدته 5.7 درجات ضرب الإكوادور أمس الجمعة.



وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض.