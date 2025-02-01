سبعة جرحى في ضربة صاروخية روسية على مركز أوديسا التاريخي

أدت ضربة صاروخية روسية الى إصابة سبعة أشخاص وألحقت أضرارا الجمعة في مركز أوديسا التاريخي المدرج في لائحة اليونسكو، وهي مدينة ساحلية رئيسية في جنوب أوكرانيا، حسبما ذكرت السلطات المحلية.



وكتب حاكم المنطقة أوليغ كيبر على "تلغرام": "أصيب سبعة أشخاص في الهجوم الذي نفذه إرهابيون روس"، موضحا أن الضحايا أصيبوا جميعا بجروح طفيفة.



وأفاد في وقت لاحق ليل الجمعة السبت بوقوع "انفجارات قوية" جديدة.



وذكر رئيس بلدية أوديسا غينادي تروخانوف على تطبيق تلغرام أن "صبيا من مواليد عام 2006 أصيب بجروح في الرأس ونقل إلى المستشفى".



وقال رئيس البلدية في مقابلة مع التلفزيون الأوكراني إن ثلاثة صواريخ سقطت في المنطقة. كما نشر على تلغرام صورا تظهر المدخل المتضرر لفندق بريستول المغطى بالحطام في المركز التاريخي لهذه المنطقة الأوكرانية الساحلية الرئيسية.



