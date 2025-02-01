مسؤولون: السيطرة بشكل كامل على حريق إيتون في لوس انجليس

أعلن مسؤولو مكافحة الحرائق أمس الجمعة، أن حريق إيتون الذي أتى على أكثر من 14 ألف فدان شرقي لوس انجليس تم احتواؤه بنسبة 100 بالمئة، وهو إنجاز رمزي إلى حد كبير بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من اندلاع حرائق غابات مدمرة على جانبي المدينة.



وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا إنه تم أيضا احتواء حريق باليساديس الأكبر، الذي أتى على 23448 فدانا على الجانب الغربي من لوس انجليس، بنسبة 100 بالمئة.



وقالت إدارة الإطفاء في كاليفورنيا إن الحريقين الرئيسيين بالإضافة إلى العديد من الحرائق الأصغر حجما خلقا أسوأ كارثة طبيعية في تاريخ مقاطعة لوس انجليس، إذ أسفرا عن مقتل 28 شخصا وإلحاق أضرار أو تدمير أكثر من 16 ألف مبنى.



وقال المسؤولون في مقاطعة لوس انجليس إن أوامر صدرت في وقت ما من الحريق بإجلاء 180 ألف شخص.