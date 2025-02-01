مقتل 10 أشخاص بنيران مسلّحين في قرية يقطنها علويون في وسط سوريا

قُتل عشرة أشخاص على الأقل بإطلاق نار من مسلّحين هاجموا ليل الجمعة، سكانها من العلويين في محافظة حماة وسط سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان السبت.



وقال المرصد: "ارتكب مسلحون مجزرة راح ضحيتها 10 مواطنين في قرية أرزة في ريف حماة الشمالي التي يقطنها مواطنون من الطائفة العلوية" التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد، مشيرا الى أنهم أطلقوا النار من "أسلحة فردية مزودة بكواتم صوت".

