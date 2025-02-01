الجيش الاسرائيلي: وصول الرهينتين عوفر كالديرون وياردين بيباس إلى إسرائيل

سلّمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الرهينتين، الفرنسي-الإسرائيلي عوفر كالديرون والإسرائيلي ياردين بيباس، إلى الجيش الاسرائيلي بعدما أفرجت عنهما حركة حماس صباح السبت، حسبما أفاد بيان صادر عن الجيش مشيرا إلى أنّهما عادا إلى إسرائيل.



وقال البيان إنّ الرجلَين اللذين احتجزتهما حماس في قطاع غزة لمدّة 484 يوما "رافقهما (أفراد من القوات الخاصة) نحو الأراضي الإسرائيلية".

