كييف: مقتل 3 في هجوم روسي على أوكرانيا

أعلن مسؤولون أن روسيا أطلقت سيلا من الطائرات المسيرة والصواريخ على أوكرانيا اليوم السبت، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل وإلحاق أضرار بمبان سكنية وبنية تحتية.وذكرت وزارة الداخلية الأوكرانية أن صاروخا روسيا سقط على مبنى سكني في مدينة بولتافا بوسط البلاد، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة سبعة.وقال رئيس بلدية مدينة خاركيف في شمال شرق البلاد إن شخصا واحدا لقي حتفه.