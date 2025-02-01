منعت تايوان العاملين في القطاع العام وفي مرافق البنى التحتية الحيوية من استخدام تطبيق "ديب سيك"، قائلة إنه منتج صيني ويمكن أن يعرض الأمن القومي للخطر.وقالت وزارة الشؤون الرقمية التايوانية الجمعة إنه ينبغي لكل الوكالات الحكومية والبنى التحتية الحيوية عدم استخدام "ديب سيك" لأنه "يعرض أمن المعلومات الوطني للخطر"، مضيفة أن "خدمة ديب سيك إيه آي AI هي منتج صيني".وأشارت إلى أن "عملها ينطوي على نقل معلومات وتسريبها عبر الحدود وغيرها من المخاوف المتعلقة بأمن المعلومات".