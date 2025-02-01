حماس تسلّم الرهينة الإسرائيلي الأميركي كيث سيغال إلى الصليب الأحمر بغزة

سلّمت حماس الرهينة الإسرائيلي-الأميركي كيث سيغال إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر السبت، في خلال عملية التبادل الرابعة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين الحركة واسرائيل.



ورافق مقاتلو حماس سيغال (65 عاما) على المنصة التي أُقيمت في أحد موانئ مدينة غزة في شمال القطاع لتسليمه.

وسيغال، هو الرهينة الثالث الذي أُطلق السبت بعد الإفراج عن رهينتين في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وفي وقت لاحق، تسلّم الجيش الإسرائيلي الرهينة الإسرائيلي-الأميركي كيث سيغال من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حسبما أفاد بيان للجيش.