وكالة الصحة الإفريقية: القتال في الكونغو الديموقراطية أثار "حالة طوارئ صحية"

أعلن رئيس المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن الوضع في مدينة غوما في جمهورية الكونغو الديموقراطية يمثل "حالة طوارئ صحية عامة واسعة النطاق"، محذرا من أن القتال الدائر فيها قد يؤدي إلى تنفشي الأوبئة.



وتتقدم جماعة 23 مارس المعروفة ب"إم23" المسلحة المدعومة من رواندا عبر شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية المضطرب والذي شهد تفشي العديد من الأمراض المعدية.



وقال رئيس المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها جان كاسيا، إن هذه "الظروف القصوى، إلى جانب انعدام الأمن والنزوح الجماعي، هي ما غذى طفرة فيروس جدري القردة".



وأضاف: "إنها ليست مسألة أمنية فحسب، بل حالة طوارئ صحية عامة واسعة النطاق أيضا".



وتابع: "يجب أن تنتهي هذه الحرب. إذا لم يتم اتخاذ إجراء حاسم، فلن يكون الرصاص وحده هو الذي يحصد الأرواح، بل سيكون الانتشار غير المحدود لتفشي أمراض وأوبئة محتملة (...) ستدمّر اقتصادات ومجتمعات عبر قارتنا".