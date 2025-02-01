مقتل 18 عنصرا من قوات شبه عسكرية باكستانية في كمين

قُتل 18 عنصرا من قوات شبه عسكرية وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة في هجوم في بلوشستان في جنوب غرب باكستان، حسبما أفادت الشرطة وعدد من المسؤولين المحليّين وكالة فرانس برس.



وقال مصدر في الشرطة لفرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته، إنّ مركبة كانت تقلّ "عناصر غير مسلّحين من القوات شبه العسكرية تابعين لـ"قوات الحدود" قرب بلدة مانغوشار "تعرّضت لإطلاق نار من قبل ما بين 70 و80 مهاجما مسلّحا كانوا يغلقون الطريق". وأضاف أنّ "17 من الركاب قُتلوا وعنصرا من القوات شبه العسكرية حضر لإنقاذهم"، مؤكدا بذلك معلومات أفادت بها مصادر محلية.