الدفعة الرابعة من المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم تصل الى بيتونيا قرب رام الله

وصلت حافلة تقلّ معتقلين فلسطينيين الى بلدة بيتونيا قرب رام الله في الضفة الغربية، بعد أن خرجت من سجن عوفر الملاصق للبلدة، واستقبلها حشد من الفلسطينيين بالزغاريد والهتافات.



وكانت الحافلة انطلقت من سجن عوفر بعد إعلان إسرائيل تسلمّها ثلاث رهائن إسرائيليين من قطاع غزة في عملية التبادل الرابعة التي تجري في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حماس وإسرائيل.



ووصلت الحافلة التي تقل المعتقلين الفلسطينيين الى ىساحة قريبة من متحف وقبر الشاعر الفلسطيني محمود درويش.

