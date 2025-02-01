لأول مرة منذ أيار... فتح معبر رفح للسماح بدخول المرضى الفلسطينيين مصر

أظهر بث مباشر إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر اليوم السبت لأول مرة منذ أيار 2024 للسماح للمرضى الفلسطينيين بالعبور إلى مصر لتلقي العلاج، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة أن 50 مريضا غالبيتهم أطفال ومرافقيهم غادروا غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.



وقال المدير العام لوزارة الصحة في غزة الطبيب محمد زقوت إن "50 من الأطفال والمرضى غادروا غزة عبر معبر رفح الحدودي اليوم للعلاج في مستشفيات مصرية" بعدما أعيد فتح المعبر استثنائيا للحالات الإنسانية الطارئة بناء على اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.