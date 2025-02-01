"المقاومة السورية" تعلن بدء عملياتها ضدّ الجيش الإسرائيلي

أعلنت ما يُسمى بالمقاومة السورية، بدء عملياتها ضدّ الجيش الإسرائيلي إلى جانب عملياتها ضد "عصابات من أسمته بالجولاني".وأشارت في بيان لها، الى أنها استهدفت لأول مرة جيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة، وأجبرته على التراجع والانسحاب. كمما أكدت على أنها لن تسمح لإسرائيل باحتلال الأرض وأنها ستكون بالمرصاد لعصابات الجولاني بكمائنها الدقيقة وهجماتها المباغته.