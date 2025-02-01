وزير الخارجية الأميركي يزور بنما

توجّه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى بنما، في أول زيارة خارجية له، للدفاع عن المصالح الأميركية، في وقت يواصل فيه الرئيس دونالد ترامب الدفع باتجاه استعادة قناة بنما.وسيزور روبيو أيضًا السلفادور وغواتيمالا وكوستاريكا وجمهورية الدومينيكان، حيث ستكون قضية الهجرة غير النظامية على رأس جدول أعماله.