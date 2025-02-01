40 قتيلا بقصف لقوات الدعم السريع لسوق في السودان

قُتل 40 شخصا السبت جراء قصف نفّذته قوات الدعم السريع في السودان على سوق في أم درمان بولاية الخرطوم، حسبما أفاد مصدر طبي وكالة فرانس برس.



وقال المصدر في مستشفى النو طالبا عدم الكشف عن هويته، إنّ الجرحى "ما زالوا يصلون إلى المستشفى".

