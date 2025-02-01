إسرائيل تطالب الوسطاء بـ"معلومات" عن عائلة بيباس بعد إفراج حماس عن الأب السبت

طالبت إسرائيل الوسطاء الذين رعوا اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بمعلومات بشأن أفراد عائلة ياردين بيباس الذي أطلقته حركة حماس السبت، في إطار الدفعة الرابعة من تبادل الرهائن والمعتقلين.



وفي إشارة إلى زوجة بيباس وطفليه، قال منسّق شؤون الرهائن الإسرائيليين غال هيرش في بيان، إنّ "عائلة بيباس... تعيش في خوف دائم على حياتهم منذ فترة طويلة... ونواصل المطالبة بمعلومات عن حالتهم من الوسطاء".



وكانت حماس أعلنت مقتلهم في نهاية تشرين الثاني 2023، بينما لم تؤكد إسرائيل ذلك.