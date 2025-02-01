اللجنة الدولية للصليب الأحمر: نقل 3 رهائن من غزة إلى إسرائيل و175 معتقلا فلسطينياً إلى غزة والضفة الغربية

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها نقلت اليوم بشكل آمن 3 رهائن أفرج عنهم من غزة إلى إسرائيل، و175 معتقلا فلسطينيا من مراكز احتجاز إسرائيلية إلى غزة والضفة الغربية. ويبلغ إجمالي عدد المعتقلين المفرج عنهم اليوم 183 معتقلًا.



وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان: "بهذه العملية تكون المرحلة الرابعة من عمليات إطلاق الرهائن والمعتقلين التي تيسّر اللجنة الدولية تنفيذها على مدى الأسبوعين الماضيين قد تمّت، والتي أسفرت عن تيسير عودة 18 رهينة و583 معتقلا فلسطينيا".



وأشارت الى أنها "حرصت، قبل تنفيذ عملية اليوم، على تذكير الأطراف بمسؤوليتها عن ضمان تنفيذ عمليات النقل بطريقة آمنة تصون الكرامة. علمًا بأن تفاصيل العملية، بما في ذلك ما يتعلق بالأشخاص الذين يُفرج عنهم وتوقيت إطلاقهم، اتفقت عليها أطراف النزاع".



وقال البيان: "مع أن اللجنة الدولية لم تكن طرفًا في المفاوضات، فقد عملت بصفتها وسيطًا إنسانيًا لتيسير تنفيذ الاتفاق حتى يتسنى للأشخاص العودة إلى ديارهم بأمان. ويوجد موظفون متخصصون من اللجنة الدولية، بينهم أطباء، لتقديم الدعم حسب الحاجة. وتُجري اللجنة الدولية كذلك مقابلات مع المعتقلين قبل مغادرتهم لتقييم أوضاعهم الصحية وقدرتهم على السفر".



وجددت اللجنة الدولية دعوتها إلى مواصلة تنفيذ بنود الاتفاق كي يلتئم شمل مزيد من العائلات، مؤكدة أنها مستعدة لتيسير المزيد من عمليات إطلاق الرهائن والمعتقلين في الأسابيع المقبلة، ولمواصلة إيصال الدعم الإنساني الحيوي إلى غزة.