وزير الخارجية الأميركي ونظيره السعودي يناقشان مستقبل غزة وسبل تعزيز المصالح المشتركة بسوريا ولبنان والمنطقة

تحدث وزير الخارجية ماركو روبيو مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود. وناقش الوزيران المسار نحو المستقبل في غزة وسبل تعزيز المصالح المشتركة في سوريا ولبنان والمنطقة، بما في ذلك الأمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر. وشكر الوزير روبيو نظيره على الشراكة السعودية في…
— الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) February 1, 2025
تحدث وزير الخارجية ماركو روبيو مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود. وناقش الوزيران المسار نحو المستقبل في غزة وسبل تعزيز المصالح المشتركة في سوريا ولبنان والمنطقة، بما في ذلك الأمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر. وشكر الوزير روبيو نظيره على الشراكة السعودية في…