وزير الخارجية الأميركي ونظيره السعودي يناقشان مستقبل غزة وسبل تعزيز المصالح المشتركة بسوريا ولبنان والمنطقة

تحدث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.



وناقش الوزيران المسار نحو المستقبل في غزة وسبل تعزيز المصالح المشتركة في سوريا ولبنان والمنطقة، بما في ذلك الأمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.



وشكر الوزير روبيو نظيره على الشراكة السعودية في رسم مسار جديد للبنان والمساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة لكل من سوريا والسودان.



وأعرب الوزير روبيو عن تطلعه إلى تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.