وفاة هورست كولر رئيس ألمانيا وصندوق النقد الدولي سابقا عن 81 عاما

أعلن المكتب الرئاسي الاتحادي في ألمانيا في بيان، وفاة هورست كولر الذي رأس البلاد بين 2004 و2010 عن عمر ناهز 81 عاما، وذلك بعد وعكة صحية قصيرة.



وولد كولر في 1943 ببولندا التي كانت تحتلها ألمانيا، وقضى معظم سنواته الأولى في مخيمات لاجئين مع أسرته قبل الاستقرار في لودفيغسبورغ بولاية بادن فورتمبيرغ.



وكان كولر خبيرا اقتصاديا وعضوا في الحزب الديمقراطي المسيحي، وارتقى إلى منصب نائب وزير المالية في عهد المستشار السابق هلموت كول، ولعب دورا رئيسيا في جلب المارك الألماني الغربي إلى ألمانيا الشرقية بعد انهيار الحكم الشيوعي في 1990.



وأصبح كولر مديرا عاما لصندوق النقد الدولي في 2000، وهو المنصب الذي شغله لأربع سنوات قبل ترشيحه لمنصب رئيس ألمانيا في 2004.



وخلال سنوات رئاسته، لم يخش تحدي الحكومة، فحل البرلمان في 2005 للدعوة إلى انتخابات جديدة واتهم المستشارة آنذاك أنجيلا ميركل في 2007 بعدم إعداد البلاد بشكل كاف للعولمة.



لكنه تنحى بعد العام الأول من ولايته الثانية وسط انتقادات لتصريحه في مقابلة إذاعية بأن العمل العسكري الخارجي الذي يقوم به الجيش الألماني يخدم أيضا المصالح الاقتصادية للبلاد.