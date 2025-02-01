وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية: 773 جثة في مشارح مستشفيات غوما

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم، أن عدد الجثث في مشارح مستشفيات مدينة غوما ومحيطها بشرق البلاد بلغ 773 جثة حتى 30 كانون الثاني في أعقاب هجوم شنه متمردو حركة 23 مارس (إم23) المدعومة من رواندا الأسبوع الماضي.



وقالت الوزارة إن مشارح المستشفيات مكدسة بالجثث بما يتجاوز قدرتها الاستيعابية ولا يزال هناك المزيد من الجثث ملقاة في الشوارع.



وأفادت بأن عدد الجرحى بلغ 2880 شخصا في الفترة من 26 إلى 30 كانون الثاني.