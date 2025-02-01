كييف: روسيا أطلقت عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة على أوكرانيا

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت 165 صاروخا وطائرة مسيرة على أوكرانيا خلال هجمات جوية اليوم السبت.



وأفادت بأن وحدات الدفاع الجوي أسقطت 56 طائرة مسيرة وأعادت توجيه 61 طائرة مسيرة روسية.



وكشفت أنها أسقطت أيضا "عددا كبيرا" من الصواريخ أو أعادت توجيهها، لكنها لم تقدم تفاصيل بشأن الصواريخ.