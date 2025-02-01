السيسي يؤكد لترامب أن المجتمع الدولي "يعول" على قدرته على التوصل إلى سلام دائم في الشرق الأوسط

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنظيره الأميركي دونالد ترامب أن المجتمع الدولي "يعول" على قدرته "على التوصل إلى اتفاق سلام دائم وتاريخي ينهي حالة الصراع القائمة بالمنطقة" بين اسرائيل والفلسطينيين.



وأفاد بيان صادر عن مكتب السيسي بأنه وجه دعوة لترامب خلال اتصال هاتفي الى زيارة مصر كما تلقى من ترامب دعوة لزيارة واشنطن.



وشدد الرئيسان على ضرورة "تعزيز العلاقات والتعاون"، فيما شدد السيسي على أن "المجتمع الدولي يعول على قدرة الرئيس ترامب على التوصل إلى اتفاق سلام دائم وتاريخي ينهي حالة الصراع القائمة بالمنطقة منذ عقود".