ترامب: فنزويلا وافقت على استقبال جميع رعاياها من المهاجرين غير الشرعيين

اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم السبت إن فنزويلا وافقت على استقبال جميع رعاياها من المهاجرين غير الشرعيين، بما في ذلك أعضاء عصابة ترين دي أراجوا الذين ألقت السلطات الأميركية القبض عليهم داخل الولايات المتحدة.وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال "نحن بصدد نقل أعداد قياسية من الأجانب غير الشرعيين من جميع الولايات، وقد وافقت جميع البلدان على قبول عودة هؤلاء الأجانب غير الشرعيين".