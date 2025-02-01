ترامب: أمرنا بضربات جوية دقيقة على عنصر مدبر لهجوم في تنظيم الدولة الإسلامية بالصومال وغيره من الإرهابيين

اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم السبت إنه أمر بشن غارات جوية على أحد كبار مخططي الهجمات في تنظيم الدولة الإسلامية وآخرين من التنظيم في الصومال.



وقال ترامب في منشور على تروث سوشال "هؤلاء القتلة الذين وجدناهم مختبئين في الكهوف هددوا الولايات المتحدة وحلفاءنا".



وأضاف "الضربات أدت إلى تدمير الكهوف التي كانوا يعيشون فيها، وقتل العديد من الإرهابيين، دون أن يؤدي ذلك إلى إصابة المدنيين بأي شكل من الأشكال".