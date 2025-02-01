المرصد السوري: 19 قتيلا في اشتباكات وانفجار سيارة مفخخة في شمال سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 10 عناصر من فصائل سورية موالية لتركيا السبت خلال اشتباكات مع قوات يقودها الأكراد في شمال البلاد، بينما قُتل تسعة أشخاص في انفجار سيارة مفخخة.وقال المرصد إن 10 عناصر من فصائل "الجيش الوطني" الموالية لأنقرة قتلوا في اشتباكات مع قوات سوريا الديموقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة والتي تشن هجمات في جنوب وشرق مدينة منبج حيث تدور أعمال عنف منذ أسابيع.وأضاف المرصد الذي يتخذ مقرا في بريطانيا أن تسعة أشخاص بينهم عدد غير محدد من المقاتلين الموالين لتركيا قتلوا "إثر انفجار آلية ملغمة بالقرب من موقع عسكري" في مدينة منبج، من دون أن يحدد الجهة التي تقف وراء الانفجار.من جهتها، أفادت منظمة الخوذ البيضاء السورية للدفاع المدني بأن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب ستة مدنيين آخرين، بعضهم بجروح بالغة، في انفجار السيارة المفخخة في منبج، مشيرة الى أن الحصيلة غير نهائية وأن الانفجار أدى الى "اندلاع حريقين في المكان وفي مشغل للخياطة، وتهدّم في المباني المجاورة".أما قوات سوريا الديموقراطية فأعلنت في بيان السبت، أن مقاتليها استهدفوا الجمعة مواقع عدة تسيطر عليها فصائل موالية لتركيا في منطقة منبج.